العاهل الأردني يصدر عفواً خاصاً عن 155 مدانا بالتطاول على الملك

2021/11/14 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭- ‬الزمان‭ ‬ أصدر‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬الأحد‭ ‬عفوا‭ ‬خاصا‭ ‬عن‭ ‬155‭ ‬مدانا‭ ‬في‭ ‬احكام‭ ‬قضائية‭ ‬بتهمة‭ ‬التطاول‭ ‬على‭ ‬الملك،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭.‬ ويحظى‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬باجماع‭ ‬وطني‭ ‬كبير‭ ‬لاسيما‭ ‬بين‭ ‬القبائل‭ ‬الأردنية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتوجه‭ ‬النقد‭ ‬الشعبي‭ ‬دائما‭ ‬الى‭ ‬بعض‭ ‬الأطراف‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬لتغييرات‭ ‬وزارية‭ […]

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