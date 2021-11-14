التعليم العالي..لا يعني أحداً

2021/11/14 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام التصنيفات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬الجامعات‭ ‬العراقية‭ ‬خارج‭ ‬الخط‭ ‬العلمي‭ ‬المقبول‭ ‬للعمل‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬فلا‭ ‬اسم‭ ‬لجامعة‭ ‬عراقية‭ ‬يرد‭ ‬في‭ ‬ذيل‭ ‬القائمة،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعداد‭ ‬اربعمائة‭ ‬جامعة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬انما‭ ‬هي‭ ‬ظاهرة‭ ‬ابعد‭ ‬من‭ ‬تردي‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وتمتد‭ ‬الى‭ ‬شلل‭ ‬في‭ ‬التفكير‭ ‬السياسي‭ ‬لمَن‭ ‬يتسلم‭ ‬حكم‭ ‬البلد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬السنوات‭ ‬الثماني‭ […]

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