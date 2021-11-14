ملا بختيار يتهم جهات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني بتسميمه

2021/11/14 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية‭ -‬الزمان‭ ‬ اتهم‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬ملا‭ ‬بختيار،‭ ‬الأحد،‭ ‬جهات‭ ‬لم‭ ‬يسمها‭ ‬داخل‭ ‬حزبه‭ ‬بمحاولة‭ ‬اغتياله‭ ‬بواسطة‭ ‬إطعامه‭ ‬السُم‭.‬ وقال‭ ‬ملا‭ ‬بختيار‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقده‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭ ‬معقل‭ ‬حزبه‭ ‬الذي‭ ‬اسسه‭ ‬الراحل‭ ‬جلال‭ ‬طالباني‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬داخل‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬تم‭ ‬إطعامي‭ ‬السُّم،‭ ‬وهذه‭ ‬الجريمة‭ ‬أُرتكبت‭ ‬بحقي‭ ‬قبل‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ […]

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