وزراء خارجية العراق ومصر والأردن يبحثون مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة

2021/11/14 | 23:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث وزراء خارجية العراق والاردن ومصر، مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة بين البلدان الثلاثة، وتطوُّرات الأوضاع في المنطقة.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى مع نظيريه الأردنيّ أيمن الصفديّ، والمصريّ سامح شكريّ، على هامش مُنتدى صير بني ياس في دبي، وجرى خلال اللقاء بحث سُبُل تعزيز التشاور والتنسيق في إطار آلية التعاون الثلاثيّ، فضلًا عن بحث مُستجدات المُوقف التنفيذيّ للمشروعات المُشترَكة بين الدول الثلاث الشقيقة، وبحث اللقاء آخر المُستجدات الإقليميَّة والدوليَّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، وتطوُّرات الأوضاع في المنطقة".وقدم الوزير خلال اللقاء، بحسب البيان، إيجازاً عن التطورات والحراك السياسيّ الذي يشهده العراق بعد إجراء الانتخابات". من جانبيهما أطمأن الوزيران الأردنيّ والمصري على سلامة رئيس الوزراء بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها، وأعربا عن شجبهما وإداناتهما لهذه العملية، وجددا دعمهما لاستقرار العراق وأمنه.

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