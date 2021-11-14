لا تنظري للوراء - سعود سالم

2021/11/14 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ↱-;-◻-;- ربما طفلة ◻-;- أو دمية ◻-;- نائمة ◻-;- ميتة ◻-;- تنتظر على حاشية العتمة ◻-;- صوتها يخترق الليل ◻-;- تبكي ◻-;- تنهض وتجري ثم تسقط ◻-;- وتسقط ثانية ◻-;- تجري وتجري للقاء ليليث المسرعة نحوها لابسة سريرها ملتحفة بالغبار الأحمر الذي يغطي الكون◻-;- تقذف برأسها إلى السماء◻-;- رمانة متيبسة ◻-;- حباتها مثل سبحة عجوز متكئ على جذع نخلة ◻-;- تموت الطفلة ال ......





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