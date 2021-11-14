الرميلة بين المناضل والميليشيوي - محمد علي مقلد

2021/11/14 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_مقلد مقالتي التي حملت عنوان، أسرار في شهر بشير الجميل كشفت عن وجه ميليشيوي للحزب لم يكن قبل ذلك سافراً على هذه الصورة.



استعرت في المقالة من مهدي عامل قوله أنه لا يمكن للمرء أن يقدّم إجابة صحيحة على سؤال مغلوط، لكي أؤكد أن كثيرين وقعوا في شرك سؤال مغلوط عن خطر يهدد الوطن، فأجاب بعضهم بعداء عنصري للنظام السوري، البحر من أمامكم والعدو من ورائكم، فيما ارتكب آخرون الخطأ بالمقلوب، ولاءً وتبعية عمياء وانصيا ......





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