الاطاحة بمسؤول داعش الاداري.. والخلية تصدر بيانا

2021/11/14 | 23:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الإطاحة بالمسؤول الإداري لما تسمى بولاية الانبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقى NRT عربية (14 تشرين الثاني 2021)، ​أنه "بعملية نوعية تجسدت فيها المهنية العالية لرجال شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة احد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع قوة من استخبارات ومكافحة إرهاب الرطبة نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن الإطاحة بالمسؤول الإداري لما تسمى (ولاية الانبار) والمكنى (ابو سيف) في قضاء الرطبة بالانبار".

وأضافت، أنه "المسؤول عن نقل الارزاق والمؤن والدعم اللوجستي لاوكار ومخابئ عناصر داعش الارهابي في عمق الصحراء ،ومن المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة ٤ إرهاب".

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