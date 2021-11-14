إصابة ثلاثة أشخاص بانفجار عبوة في الناصرية

2021/11/14 | 23:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بإصابة ثلاثة أشخاص بانفجار عبوة في الناصرية بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة انفجرت مساء اليوم اسفل عجلة نوع بيك اب وسط حي سكني في شارع 20 في الناصرية".

وأضاف المصدر أن "الانفجار اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح مختلفة".

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