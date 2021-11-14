خلية الإعلام الأمني العراقية تعلن

2021/11/14 | 23:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الأحد، عن "إطاحة" عناصر القوى الأمنية بـ"أبو سيف"، الذي يعتبر المسؤول الإداري لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار.

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