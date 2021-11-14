شاهد بالفيديو.. مفاجأة تطبيق السيد الصدر.. آيفون واندرويد في توقيت زمني يحتاجه العراقيون

2021/11/14 | 23:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: z1Ydj9fuCIM

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