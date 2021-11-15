مجهولون يهاجمون عدداً من الشباب برمانة يدوية في ذي قار

2021/11/15 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر امني في ذي قار، اليوم الاحد، بمهاجمة مجهولين يستقلون دراجة نارية مجموعة من الشباب المتجمعين في شارع عشرين وسط مدينة الناصرية برمانة يدوية.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الهجوم اسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح"، مشيرا الى ان "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

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