اصابة ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة في الناصرية

2021/11/15 | 00:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اصيب ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة وضعت اسفل عجلة وسط الناصرية ، مركز محافظة ذي قار .وذكر مصدر امني ، حسب شبكة اخبار الناصرية :" ان مجهولين وضعوا عبوة ناسفة محلية الصنع تحت عجلة نوع تويوتا وسط حي سكني في الناصرية ، ادى انفجارها الى جرح ثلاثة اشخاص ".واضاف :" ان الشرطة طوقت مكان الحادث وباشرت بفتح تحقيق للتوصل الى الجناة"./انتهى9

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