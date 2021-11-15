غير قادرين على العودة إلى ديارهم.. لاجئون عالقون بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي

2021/11/15 | 00:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، لمناقشة الوضع الذي يتكشف على حدود بيلاروسيا مع الاتحاد الأوروبي حيث الآلاف من اللاجئين تقطعت بهم السبل على الجانب البيلاروسي من الحدود في محاولة للعبور إلى بولندا، وإلى دول الاتحاد الأوروبي.وفي تقرير ندى بشير مراسلة CNN المزيد من التفاصيل عن الموضوع.

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