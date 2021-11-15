الرفيق حسين زه خوك رحل عنّا ولم يرحل منّا - شه مال عادل سليم

2021/11/15 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شه_مال_عادل_سليم النصيرالشيوعي المقدام (حسين زه خوك )..رحل عنّا ولم يرحل منّا : قبل يومين وتحديداً في 12 / 11 / 2021 رحل عن عالمنا المناضل الشيوعي الكبير والسجين السياسي السابق والنصير المقدام الرفيق حسين وسو رحمن المعروف بـ( حسين زه خوك , وابو علي ) صاحب الخلق الرفيع ، والبسمة التي لا تفارق محياه السمح .



وهو والد النصيرين البطلين ( هه ورو و كاروان ) .



ولد الرفيق ابو علي في شقلاوه عام 1931 من عائلة شي ......





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