تربية البصرة تنفي تخويل ’أبو التفك’ بتفتيش المدارس بعد انتشار فيديو

2021/11/15 | 00:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت مديرية تربية البصرة تخويل، أشخاص باستثناء المشرفين بدخول المدارس ومراقبتها.

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وفي فيديو، تابعه "ناس" يظهر مدير تربية البصرة عبد الحسين سلمان، برفقة "البلوكر" "حسين الشحماني" الذي يعمل في علوة لبيع الخضار، حيث يتحدث في الفيديو مدير تربية البصرة عن السماح للشحماني بمراقبة جميع المدارس.

وفي وقت لاحق، اصدرت مديرية تربية البصرة، بياناً نفت فيه تكليف "الشحماني" بمراقبة المدارس.

وقالت المديرية في بيان، تلقاه "ناس" (14 تشرين الثاني 2021)، انه "بخصوص مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام المدير العام لتربية البصرة بتخويل أشخاص بدخول مدارسنا بكتاب رسمي، أكد المدير العام بأنه لم يخول أي شخص بدخول مدارسنا عدا المشرفين الأختصاصيين والتربويين فهم وحدهم من يقومون بنقل صورة تامة عن أوضاع مدارسنا مع اقتراح الحلول المناسبة".

واضاف "يبقى مدراء المدارس هم البناة الحقيقيين لمستقبل أجيالنا ولانسمح لأحد بأن ينال منهم أو يحاول المساس بكرامتهم فهم أساس العملية التربوية وشريانها النابض".

من جهتها تعهدت وزارة التربية باتخذا موقف تجاه الفيديو المتداول.

وقالت في بيان، تلقاه "ناس" انه "بعد انتشار مقطع فيديو لمدير تربية البصرة وهو يكلف حسين الشحمانيبمتابعة عمل مدراء المدارس والكوادر التدريسية، ان وزير التربية سيصدر توجيهات صباحاً بهذا الشأن بعد ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي".

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