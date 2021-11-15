جونسون: سعادتي بمؤتمر المناخ تشوبها خيبة أمل

2021/11/15 | 00:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأحد، بقمة الأمم المتحدة للمناخ، ووصف الاتفاقية التي توصلت اليها بأنها " اتفاقية تغيير قواعد اللعبة"، التي تعد بمثابة "اعلان موت" لاستخدام الفحم" ، على الرغم من أنه ذكر أن سعادته بإحراز تقدم في معركة تغير المناخ "مشوبة بخيبة أمل".

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