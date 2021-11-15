نقيب الفنانين يكشف حقيقة وفاة الفنان حافظ لعيبي

2021/11/15 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفى نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، وفاة الفنان حافظ لعيبي.وقال جودي في تصريح لوكالة الانباء العراقية، الاحد، أنه "ينفي الانباء التي تحدثت حول وفاة الفنان حافظ لعيبي".يشار إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت في وقت سابق خبرا مفاده وفاة الفنان حافظ لعيبي.

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