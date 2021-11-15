الدليمي يصدر توجيها يخص صلاحيات مدير تربية البصرة

2021/11/15 | 00:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأصدر وزير التربية علي حميد الدليمي، توجيهاً يخص صلاحيات مدير عام تربية محافظة البصرة.وذكر بيان لوزارة التربية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير التربية علي حميد الدليمي ، وجه بايقاف الصلاحيات الممنوحة من قبل مدير عام تربية البصرة الى جهة اعلامية محددة او اي جهة اخرى تعمل خارج المؤسسة التربوية بالتدخل في عمل الإدارات المدرسية او توجيهها بإدارة متطلبات العملية التربوية ." وأضاف، ان "الجهة المسؤولة عن ذلك هو جهاز الاشراف التربوي حصراً ".

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