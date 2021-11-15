وزير التربية يوقف صلاحيات ’أبو التفك’

2021/11/15 | 00:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، بايقاف الصلاحيات الممنوحة من قبل مدير عام تربية البصرة الى "البلوكر" وصاحب علوة بيع الخضار في البصرة حسين الشحماني، وذلك بعد فيديو ظهر خلاله الشحماني رفقة مدير تربية البصرة، وهو يتحدث عن تلقيه صلاحية بتفتيش المدارس.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وجاء في بيان عاجل ورد من وزارة التربية لـ "ناس" بعد منتصف ليل الأحد على الإثنين (15 تشرين الثاني 2021) إن وزير التربية "وجه بإيقاف الصلاحيات الممنوحة من قبل مدير عام تربية البصرة إلى جهة إعلامية محددة أو أية جهة أخرى تعمل خارج المؤسسة التربوية بالتدخل في عمل الإدارات المدرسية أو توجيهها بإدارة متطلبات العملية التربوية، وإن الجهة المسؤولة عن ذلك هو جهاز الإشراف التربوي حصراً".

ونفت مديرية تربية البصرة تخويل، أشخاص باستثناء المشرفين بدخول المدارس ومراقبتها.





وفي فيديو، تابعه "ناس" يظهر مدير تربية البصرة عبد الحسين سلمان، برفقة "البلوكر" "حسين الشحماني" الذي يعمل في علوة لبيع الخضار، حيث يتحدث في الفيديو مدير تربية البصرة عن السماح للشحماني بمراقبة جميع المدارس.

وفي وقت لاحق، اصدرت مديرية تربية البصرة، بياناً نفت فيه تكليف "الشحماني" بمراقبة المدارس.

وقالت المديرية في بيان، تلقاه "ناس" (14 تشرين الثاني 2021)، انه "بخصوص مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام المدير العام لتربية البصرة بتخويل أشخاص بدخول مدارسنا بكتاب رسمي، أكد المدير العام بأنه لم يخول أي شخص بدخول مدارسنا عدا المشرفين الأختصاصيين والتربويين فهم وحدهم من يقومون بنقل صورة تامة عن أوضاع مدارسنا مع اقتراح الحلول المناسبة".

واضاف "يبقى مدراء المدارس هم البناة الحقيقيين لمستقبل أجيالنا ولانسمح لأحد بأن ينال منهم أو يحاول المساس بكرامتهم فهم أساس العملية التربوية وشريانها النابض".

من جهتها تعهدت وزارة التربية باتخذا موقف تجاه الفيديو المتداول.

وقالت في بيان، تلقاه "ناس" انه "بعد انتشار مقطع فيديو لمدير تربية البصرة وهو يكلف حسين الشحمانيبمتابعة عمل مدراء المدارس والكوادر التدريسية، ان وزير التربية سيصدر توجيهات صباحاً بهذا الشأن بعد ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية يوقف صلاحيات ’أبو التفك’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية يوقف صلاحيات ’أبو التفك’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).