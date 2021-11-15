وزير التربية يوقف الصلاحيات الممنوحة من مدير تربية البصرة لأي جهة

2021/11/15 | 01:02 - المصدر: بغداد اليوم

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الرابعة - بغداد

وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، بايقاف الصلاحيات الممنوحة من قبل مدير عام تربية البصرة الى أي جهة تعمل خارج المؤسسة التربوية.

وقالت التربية في بيان إن وزيرها "وجه بإيقاف الصلاحيات الممنوحة من قبل مدير عام تربية البصرة إلى جهة إعلامية محددة أو أية جهة أخرى تعمل خارج المؤسسة التربوية بالتدخل في عمل الإدارات المدرسية أو توجيهها بإدارة متطلبات العملية التربوية، وإن الجهة المسؤولة عن ذلك هو جهاز الإشراف التربوي حصراً".





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