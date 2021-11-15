2021/11/15 | 01:20 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5awLL51Xdkg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غير معلن مع اياد فاضل | الواقع العراقي .. لا تزاور ولا تشاور | 2021/11/14) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غير معلن مع اياد فاضل | الواقع العراقي .. لا تزاور ولا تشاور | 2021/11/14) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).