تشرينيات نجفية 8، يوم المرأة العالمي - سهاد الخطيب

2021/11/15 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سهاد_الخطيب مع إقتراب مناسبة يوم المرأة العالمي في 8 آذار 2020، تدارسنا نحن عضوات رابطة المرأة العراقية في النجف مع نساء خيمتنا (خيمة المرأة ثورة) في كيفية الإحتفال بالمناسبة ونحن في ساحة الإعتصام مع شابات وشباب النجف المنتفضين.



قُدمت مقترحات مختلفة تناقشنا حولها واتفقنا في النهاية على الفعاليات التالية للإحتفال بالمناسبة من الصباح الباكر ليوم الأحد الثامن من آذار.1- معرض للكتب:بعد ان وجهنا الدعوا ......





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