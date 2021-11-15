إيران تعلن حصيلة أولية لزلزال بندر عباس.. ومقاطع توثق

2021/11/15 | 01:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المتحدثة باسم جامعة هرمزكان الطبية الإيرانية، الأحد، أن عدد المصابين جراء الزلزال الذي ضرب مدينة بندرعباس جنوبي البلاد قد بلغ 83 شخصا، مؤكدة وفاة شخص واحد.

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