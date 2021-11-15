2021/11/15 | 01:55 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Kq1uoiuQzL4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من أربيل - تأثير مخلفات الحي الصناعي على المجمعات السكنية في أربيل) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من أربيل - تأثير مخلفات الحي الصناعي على المجمعات السكنية في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).