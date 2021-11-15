الصحف تتابع تطورات قضية العراقيين على حدود بيلاروسيا وقرارات الهيئة القضائية بشأن الطعون بنتائج الانتخابات

2021/11/15 | 02:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الخامس عشر من تشرين الثاني ، تطورات قضية العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا ، وقرارات الهيئة القضائية بشأن الطعون بنتائج الانتخابات ..وقضايا اخرى .عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدرعن نقابة الصحفيين العراقيين :" كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن اعداد العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية مع بولندا والتي تقدر بنحو 4 الاف شخص".واشارت بهذا الخصوص الى قول وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري:" ان اعداد المهاجرين العراقيين على الحدود البيلاروسية مع بولندا من 3 الى 4 آلاف".واضاف النوري :" ان الهجرة باتجاه بيلاروسيا توقفت، العراق اوقف الرحلات كرسالة حسن نية الى الاتحاد الاوروبي الذي هدد العراق بفرض عقوبات، وهناك مشكلة بين بيلاروسيا والاتحاد الاوروبي لربما جعلت بيلاروسيا تمهد الاجواء والارضية للمهربين باتجاه ليتوانيا وبولندا".واشار الى: " ان الشريط الحدودي بين لتوانيا وبولندا ولاتفيا يبلغ طوله 600 كلم ، مما يصعب على هذه الدول السيطرة على الهجرة غير الشرعية "، مبينا:" ان هناك 8 مخيمات في مقاطعتين في بولندا فيها 525 عراقيا".وبين:" ان المهاجرين العراقيين منتشرون في الغابات، لذلك ليس لدينا رصد واضح لاعدادهم، لكنهم يعيشون معاناة انسانية حقيقية هناك"، مشددا على ضرورة ان تتعامل ليتوانيا او بولندا بمعايير انسانية معهم".وتابع :" ان 80% من المهاجرين هناك هم من اقليم كردستان، وربما بعض السوريين بحجة انهم عراقيون ".فيما تحدثت صحيفة / المشرق / عن وجود مكاتب تهريب في اقليم كردستان تعمل على تهريب المواطنين الى الحدود الاوروبية .واشارت الصحيفة الى قول القنصل البيلاروسي في بغداد ماجد القيسي :" هناك مكاتب للسفر بادارة مهربين تعمل على تسلم المهاجرين العراقيين من اقليم كردستان وبغداد وترسلهم الى تركيا ومن ثم الى الحدود الاوروبية ".واضاف القنصل :" ان المهربين الاتراك يديرون العملية من خلال الهواتف النقالة ".واشار القيسي الى :" ان المهربين يعملون على استقبال المهاجر ومن ثم نقله ، وبعد ذلك يتم تحريك المهاجر عبر برنامج الـ / GPS / لتحديد الموقع وتلافي السلطات في بيلاروسيا ".وفي شأن آخر واصلت صحيفة / الزمان / متابعة ملف الطعون بنتائج الانتخابات وقرارات الهيئة القضائية ازاءها .وقالت / الزمان / :" تنتظر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرارات الهيئة القضائية ، لاعلان النتائج النهائية التي من المرجح ان تشهد تغيرا طفيفا في خارطة الفائزين ".وقال مدير دائرة الاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان ، بحسب الصحيفة :" من المقرر ان تنتهي الهيئة القضائية من اكمال البت بالطعون المقدمة من قبل القوائم المعترضة هذا الاسبوع".واضاف سلمان :" ان المفوضية ارسلت جميع الطعون الى الهيئة القضائية للانتخابات للبت بها خلال المدة القانونية البالغة عشرة ايام من تاريخ الاحالة، وتنظر الهيئة في التوصيات الخاصة بمجلس المفوضين على مستوى العد والفرز او مستوى التوصيات القانونية الاخرى" ، لافتا الى :" ان مفوضية الانتخابات تركت الخيارات القانونية للهيئة ، اما بنقض بعض الطعون او المصادقة عليها بشكل كامل".واكد :" ان الهيئة لها القول الفصل بشكل قانوني ولا يجوز التكهن او الاستقراء، لان ذلك يعد مخالفا للوائح القانون في الحفاظ على شفافية عمل المفوضية، لذلك تلتزم القوانين وتنتظر البت القانوني بشأن الطعون المقدمة لها"./ انتهى

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