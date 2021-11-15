2021/11/15 | 02:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنّى تنظيم "داعش"، الأحد، هجوما وقع السبت في حي في كابول غالبية سكانه من الشيعة، وأدى إلى مقتل صحفي وجرح أربعة أشخاص آخرين.

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