إسرائيل تبدأ بتطعيم الأطفال الأصغر سنا

2021/11/15 | 02:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعطت إسرائيل، الأحد، الضوء الأخضر لتطعيم الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بلقاح "فايزر/بيونتيك" على أمل كبح كوفيد-19 وذلك بعد أيام على خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة.

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