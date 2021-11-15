إطلاق خطة خمسية لحل أزمة الكهرباء

2021/11/15 | 03:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سينجح العراق في حل معضلة الكهرباء؟

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