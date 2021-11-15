تأهيل مناطق آثارية وتراثية لإعلانها فرصاً استثمارية

2021/11/15 | 04:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: مهند عبد الوهاب

أكدت هيئة السياحة التابعة لوزارة الثقافة والآثار والسياحة، أنها استطاعت خلال العام الحالي 2021 التحول إلى جهة رابحة بعد أن كانت خاسرة في ما مضى، وبينت أنها تسير وفق خطط مدروسة لتأهيل المواقع التراثية والآثارية والسياحية لغرض عرضها للاستثمار في المرحلة المقبلة.

وقال مدير عام المرافق السياحية في الهيئة الدكتور عبد القادر الجميلي لـ"الصباح": إنه "في المرحلة الماضية كانت هيئة السياحة تعاني ضعف الأداء وعدم تقديم الخدمات المطلوبة من قبل الزائر الأجنبي والعربي الى العراق", مبيناً أن "الهيئة وضعت خطة لتفعيل السياحة الداخلية والخارجية ولاسيما بعد زيارة البابا الى العراق" .

وأضاف أن "هناك طلبات مقدمة من العديد من الشركات السياحية لزيارة بغداد والأماكن الأثرية والتراثية في كل محافظات العراق، فضلاً عن الأماكن السياحية", مشيرا الى أن "الهيئة بدأت تنسيق عمل مشترك بين هيئة السياحة وهيئة الآثار، والعمل يجري بشكل متواصل من خلال خلق مرافق سياحية ذات أنشطة متعددة في المواقع الآثارية والتراثية، وتنفيذ خدمات عدة فيها، خدمة للزائر والسائح المحلي والأجنبي" .

وكشف عن أن "العديد من المواقع السياحية كانت مندثرة، وبالتالي فإن خطتنا تهدف الى تنشيط تلك المواقع من خلال إعلانها فرصا استثمارية في المرحلة المقبلة، وبدأنا فعلا في إعلان بعض الأراضي التابعة للهيئة فرصا استثمارية عبر العمل المشترك مع هيئة استثمار بغداد وبقية المحافظات" .

ولفت إلى "وجود فنادق عدة من القطاع المختلط كانت مغلقة بالكامل, وقد عقدت الهيئة التي تمتلك نسبا عالية من أسهمها عددا من الاجتماعات مع اداراتها، وشرعنا في العمل باستثمارها سياحياً في المرحلة المقبلة لاستقطاب أكبر عدد من السائحين", موضحاً: "اشترطنا أن تحظى الشراكة المستقبلية الاستثمارية لتلك الفنادق بخبرات دولية رصينة لإدارتها على غرار التجارب السياحية العالمية".

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