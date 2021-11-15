2021/11/15 | 04:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة: اسراء خليفة

يشارك العراق في الاجتماع العشرين للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه، الذي بدأت اعماله في القاهرة، امس الاحد، ويستمر لغاية الخميس المقبل.وعلمت "الصباح" أن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، سيشارك في ندوة بعنوان ( ندرة المياه والتنمية المستدامة)، وكذلك سيشارك في الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه يوم الخميس المقبل .



كما سيجتمع الوزراء الاعضاء في المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه يوم الثلاثاء لرفع قراراتهم للمجلس الوزاري العربي للمياه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق في اجتماع وزراء المياه العرب) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق في اجتماع وزراء المياه العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).