سيلفا: فرطنا في الفوز على صربيا وقدمنا مباراة سيئة

2021/11/15 | 04:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واععلق بيرناردو سيلفا، لاعب منتخب البرتغال على خسارة فريقه مساء الأمس من صربيا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.وفاز صربيا بهدفين مقابل هدف، بعد أن كان متأخرًا في النتيجة، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم.ووفقًا لما قاله سيلفا خلال تصريحات عقب المباراة: “كانت مباراة سيئة للبرتغال، تمكنا من تسجيل الهدف في وقت مبكر ولكن منذ ذلك الحين توقفنا عن اللعب، لا أستطيع أن أجد تفسيرًا لهذا اللقاء ولما حدث، فالكلمات تخذلني”.وأضاف: “كان الأمر فظيعًا، وعلينا أن نفعل ما هو أفضل بكثير لأن لدينا مباراة فاصلة في مارس وسنبذل قصارى جهدنا للتأهل”.وأكمل: “كنا نلعب على أرضنا مع حضور 65000 مشجع، كان علينا أن نفعل ما هو أفضل بكثير، أعتذر للجمهور البرتغالي الذين شاهدوا مباراة لم يكن عليهم مشاهدتها”.وواصل: “كانت الخطة محاولة الحصول على الكرة، فقد سيطرت علينا صربيا بالكامل، إنه مع جودة لاعبينا، يصعب قبول ذلك”.واستطرد: “لقد لعبت بشكل محدود بعض الشيء، حاولت أن أبذل قصارى جهدي حتى جاءت اللحظة التي اعتقدت فيها أن لاعبًا آخر سيكون في حالة أفضل”.وتجمد رصيد البرتغال عند 17 نقطة، في المركز الثاني، لتتأهل إلى الملحق.

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