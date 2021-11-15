"لم تحدد الجنس".. مراحيض ماكدونالدز تحت المساءلة في البرازيل 

2021/11/15 | 04:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت السلطات البرازيلية من فرع تابع لسلسلة مطاعم "ماكدونالدز"، الأحد، مواكبة التشريعات الصحية التي تنص على تخصيص مراحيض منفصلة للذكور والإناث.

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