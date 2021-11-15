بلينكن ونظيره الفرنسي يناقشان

2021/11/15 | 05:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب كل من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، عن قلقهما بشأن نشاطات روسيا قرب أوكرانيا.

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