2021/11/15 | 05:02 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن العراق، الأحد، تسجيل 571 لاجئا
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جديدا في 8 مخيمات على الحدود بين
بيلاروسيا وبولندا، مؤكدا أنه بدأ
تنسيقا مع دول لمنع سفر مواطنيه عبرها
إلى هناك.
وقال أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة
الخارجية للتلف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: تسجيل 571 لاجئا جديدا على حدود بيلاروسيا-بولندا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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