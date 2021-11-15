العراق: تسجيل 571 لاجئا جديدا على حدود بيلاروسيا-بولندا

2021/11/15 | 05:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العراق، الأحد، تسجيل 571 لاجئا

جديدا في 8 مخيمات على الحدود بين

بيلاروسيا وبولندا، مؤكدا أنه بدأ

تنسيقا مع دول لمنع سفر مواطنيه عبرها

إلى هناك.

وقال أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة

الخارجية للتلف

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