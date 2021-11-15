داعش واخواتها

2021/11/15 | 05:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

واهمٌ من يعتقد ان المعركة مع تنظيم

داعش وبعد سنين طويلة من اعلان بيان

النصر قد انتهت او حُسمت بشكل

نهائي وميداني على الارض ، وماجرى

مؤخرا في المقدادية يؤكد هذا الكلام

فمازالت الكث

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