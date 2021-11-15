المخزون المائي في العراق يلامس مرحلة الخطر

2021/11/15 | 05:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر عون ذياب عبد الله المستشار بوزارة

الموارد المائية في العراق، من أنّ

المخزون المائي في العراق وصل إلى أوضاع

حرجة؛ بسبب استهلاك كميات كبيرة من

المخزون في السدود العراقية خلال فصل

الصيف.

وقال ذياب،

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