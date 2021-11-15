2021/11/15 | 05:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقدَ تحالف يسار الوسط بزعامة الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، السيطرة على مجلسَي البرلمان، الأحد، إثر انتخابات تشريعية نصفية، بحسب ما أعلن مصدر مقرب من الحكومة، وذلك بناء على التوقعات بعد فرز نحو 98 في المئة من الأصوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: التحالف الحاكم في الأرجنتين يفقد السيطرة على البرلمان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: التحالف الحاكم في الأرجنتين يفقد السيطرة على البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).