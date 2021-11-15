تعرف على حقيقة وفاة الفنان حافظ لعيبي؟

2021/11/15 | 05:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فى نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي،

وفاة الفنان حافظ لعيبي.

وقال جودي الاثنين ، أنه “ينفي

الانباء التي تحدثت حول وفاة الفنان

حافظ لعيبي”.

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