"دفاع مشروع عن النفس".. "سنتكوم" ترد على تقرير حول غارة في سوريا

2021/11/15 | 06:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة المركزيّة الأميركيّة "سينتكوم"، الأحد، أنّ غارة جوّية نُفّذت في سوريا عام 2019، كانت "مشروعة"، وذلك بعدما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ الجيش الأميركي "تكتّم" عن مقتل عشرات الأشخاص من المدنيين جرّاء هذه الغارة.

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