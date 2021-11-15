بلينكن ونظيره الفرنسي يناقشان

2021/11/15 | 07:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان حول نشاط عسكري روسي "مثير للقلق" يجري "في أوكرانيا وبالقرب منها"، حسب ما أكد مسؤول أميركي مساء الأحد، بعد نشر قوات روسية على الحدود الأوكرانية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إن الوزيرين تحدثا السبت وتطرقا إلى "تقارير حول نشاط عسكري روسي مثير للقلق في أوكرانيا وبالقرب منها، واستمرار التزامهما الصارم بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".وأشار برايس إلى أن بلينكن ولودريان تحدثا السبت أيضا عن "الجهود المشتركة لمعالجة البرنامج النووي الإيراني".وسبق لفرنسا أن حذّرت الجمعة روسيا من أيّ "انتهاك جديد لوحدة أراضي أوكرانيا" بعد حشد قوات روسية على حدود هذا البلد.ونقل وزيرا الخارجية والجيوش الفرنسيان جان إيف لودريان وفلورنس بارلي الرسالة خلال اجتماع في باريس مع نظيريهما سيرغي لافروف وسيرغي شويغو.وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بأن "الوزيرين أعربا عن مخاوفهما بشأن تدهور الوضع الأمني في أوكرانيا وحذرا بوضوح من العواقب الخطرة لأي انتهاك محتمل آخر لوحدة أراضي أوكرانيا".

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