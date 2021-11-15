2021/11/15 | 07:37 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توصلت إدارة مجموعة فنادق تابعة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلى اتفاق "لبيع حقوق عقد إيجار فندق" في واشنطن العاصمة، مقابل 375 مليون دولار، وفقا لأشخاص مطلعين على الصفقة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: اتفاق لبيع "فندق ترامب" في واشنطن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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