2021/11/15 | 07:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت إدارة مجموعة فنادق تابعة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلى اتفاق "لبيع حقوق عقد إيجار فندق" في واشنطن العاصمة، مقابل 375 مليون دولار، وفقا لأشخاص مطلعين على الصفقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: اتفاق لبيع "فندق ترامب" في واشنطن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: اتفاق لبيع "فندق ترامب" في واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).