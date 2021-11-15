أهي جبال أم مبان؟ تساؤلات يطرحها العمل الفني

2021/11/15 | 07:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبرز هذا العمل الفني، الذي يدمج الذاكرة البصرية للمناظر الطبيعية المحلية مجموعة من العناصر المعمارية والعضوية لتكوين تشكيلات مختلفة، وسيصبح هذا العمل جزءًا من مدينة المستقبل "دستركت 2020" التي تُعد بمثابة أول معرض فني دائم يُقام في الهواء الطلق بالإمارات.وتشرح الفنانة الإماراتية أسماء بالحمر لموقع CNN بالعربية ، كيف يتماشى العمل الفني، الذي يحمل عنوان "تباين المألوف"، مع رؤية إكسبو 2020 دبي.

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