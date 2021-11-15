غار عمري - نادية خلوف

2021/11/15 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف ما أقصر العمر !كأنه البارحة يوم ميلادك .



كانت ليلة قاسية فتحت عينيك في الساعة الخامسة صباحاً بدأت تصرخين ، وضعك الطبيب عارية على بطني فسكت .



العمر لحظة علينا أن نتمتع بها .



تعتقد أنك مقبل على تحقيق بعض الأحلام ، يفاجئك المرض ، وبينما كنت قد حضّرت حقيبتي للسفرإلى كندا ..أخبرني الطبيب عن مرضي ، أصبت بخيبة أمل.



كنت أعتقد أننّي صحيحة الجسم ، لكن يبدو أنه لا بد من العلاج ، و أوّله العلاج الكيماوي .< ......





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