بغداد: أزمات مرورية في الجامعة والعدل والشعب.. وحادث عنيف يخنق جسر بغداد (صور)

2021/11/15 | 08:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت العاصمة بغداد، الإثنين، اختناقات مرورية وازدحامات في بعض شوارعها الرئيسة وعقد التقاطعات والجسور.

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وأظهرت صور رصدها "ناس"، (15 تشرين الثاني 2021)، حصول اختناقات مرورية عند جسر ديالى وحي الجامعة وحي العدل والسيطرة الأمنية القريبة من ملعب الشعب، فضلاً عن زخم مروري عند جسر البنوك الجديد.

وشهد جسر بغداد زخماً مرورياً شديداً جراء حادث مروري في ساعات الصباح الأولى، فيما شهد سريع الغزالية اختناقات مرورية شديدة وتشكل طوابير طويلة من العجلات.

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