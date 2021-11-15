إنخفاض أسعار النفط.. بعد توقعات بضعف الطلب

2021/11/15 | 08:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع.

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