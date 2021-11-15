"لبنان يحترق".. النيران تلتهم أجزاء واسعة من الأحراج في مختلف المناطق

2021/11/15 | 08:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكافح فرق الإطفاء لإخماد نيران الحرائق التي اشتعلت بمناطق متفرقة في لبنان، الأحد، وسط ضعف بالإمكانات، في بلد يعاني من أزمة اقتصادية ومعيشية حادة.

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