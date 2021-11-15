2021/11/15 | 08:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت مديرية المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية، إعادة العمل بنظام التسقيط لتسجيل الدراجات النارية من حجم {cc 400} فما فوق، بينما باشرت منح اجازات القيادة الدولية وفق شروط.وقال المتحدث الرسمي للوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تعيد نظام التسقيط لتسجيل الدراجات النارية المركز الخبري الوطني.

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