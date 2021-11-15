انخفاض أسعار النفط إلى 81.59 دولارًا للبرميل

2021/11/15 | 08:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني هبطت أسعار النفط الخام، اليوم الاثنين، نتيجة ضغط من توقعات بزيادة المعروض وضعف الطلب.وانخفضت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 58 سنتا أو0.7 في المئة إلى 81.59 دولار للبرميل.وهبط خام غرب […]

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