انخفاض أسعار النفط الى إلى 81.59 دولار للبرميل في الاسواق العالمية

2021/11/15 | 08:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وانخفضت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 58 سنتا أو0.7 في المئة إلى 81.59 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 0.7٪ إلى 80.21 دولارا للبرميل.

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