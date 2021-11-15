مذكرة اعتقال بحق 'الوائلي'بعد ظهوره في برنامج متلفز

2021/11/15 | 08:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس القضاء الأعلى، مذكرة قبض وتحري ضد إسماعيل مصبح الوائلي، وفقا للمادة 226 من قانون العقوبات العراقي.

وحصل NRT عربية على نسخة من مذكرة القبض الصادرة عن محكمة تحقيق الكرخ الأولى، (15 تشرين الثاني 2021)، وفق "أحكام المادة 226 من قانون العقوبات العراقي".

وصدرت مذكرة الاعتقال إثر اتهامات وجهها الوائلي إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أثناء مشاركته في برنامج تلفزيوني.

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